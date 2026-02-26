Суд продлил домашний арест генералу Кувшинову

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до августа продлил домашний арест бывшему руководителю 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генералу Константину Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве при закупке медоборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Срок содержания под домашним арестом продлить до 10 августа 2026 года", - огласила решение судья.

Суд отказал в просьбе защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. Следующее заседание назначено на 19 марта.

Кувшинову вменяют крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее в суд по делу Кувшинова поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону, досудебное соглашение и рассмотрение дела в особом порядке предполагают полное признание вины.