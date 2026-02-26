https://ria.ru/20260226/sud-2076950087.html
Суд продлил домашний арест генералу Кувшинову
2026-02-26T17:50:00+03:00
2026-02-26T17:50:00+03:00
2026-02-26T17:50:00+03:00
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до августа продлил домашний арест бывшему руководителю 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны России генералу Константину Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве при закупке медоборудования, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Срок содержания под домашним арестом продлить до 10 августа 2026 года", - огласила решение судья.
Суд отказал в просьбе защиты об изменении меры пресечения на более мягкую. Следующее заседание назначено на 19 марта.
Кувшинову вменяют крупное мошенничество, служебный подлог и получение крупной взятки.
Согласно материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее в суд по делу Кувшинова поступило представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону, досудебное соглашение и рассмотрение дела в особом порядке предполагают полное признание вины.
Ранее суд перевел Кувшинова из СИЗО под домашний арест. Вместе с ним по делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО "ТДА-Сервис" Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование, он находится под домашним арестом.