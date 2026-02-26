Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале приступил к делу о махинациях на более одного миллиарда рублей
10:00 26.02.2026 (обновлено: 11:16 26.02.2026)
Суд на Урале приступил к делу о махинациях на более одного миллиарда рублей
Суд на Урале приступил к делу о махинациях на более одного миллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело учредителя компании "ТТК-Екатеринбург" Алексея Шахмаева, обвиняемого в махинациях на более 1 миллиарда рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Октябрьский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении учредителя компании "ТТК-Екатеринбург" Алексея Шахмаева", – говорится в сообщении.
По версии обвинения, рассказывает инстанция, Шахмаев разработал преступную схему, направленную на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) из бюджета. Предприниматель заключал контракты на поставку металлопроката с компаниями из Казахстана. При подписании документов он манипулировал ценами, искусственно завышая их, чтобы увеличить размер возвращаемого налога.
"В результате противоправных действий, полагает следствие, "ТТК-Екатеринбург" получило из федерального бюджета возмещение НДС на сумму более 1 миллиарда рублей", – уточняет пресс-служба.
Бизнесмену вменяют 12 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере и подделку и оборот поддельных документов.
