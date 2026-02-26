Суд в Москве начнет по существу рассматривать дело иноагента Шульман*

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мировой суд в Москве в четверг начнет по существу рассматривать дело политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из данных инстанции.

Предварительное судебное заседание состоялось 20 февраля.

Шульман* заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Установлено, что она дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.

В отношении политолога заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года.