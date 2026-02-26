Рейтинг@Mail.ru
00:37 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/sud-2076770365.html
Суд в Москве начнет по существу рассматривать дело иноагента Шульман*
Мировой суд в Москве в четверг начнет по существу рассматривать дело политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:37:00+03:00
2026-02-26T00:37:00+03:00
россия
москва
екатерина шульман
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_729:161:2733:1288_1920x0_80_0_0_f0bfbb3724d41ba197d6729b009ab440.jpg
россия
москва
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586751441_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_a65fd5e5552fb9e8651681ab08dbabb5.jpg
1920
1920
true
© РИА Новости / Евгений Биятов
Екатерина Шульман*
Екатерина Шульман*
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Екатерина Шульман*. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мировой суд в Москве в четверг начнет по существу рассматривать дело политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, следует из данных инстанции.
Предварительное судебное заседание состоялось 20 февраля.
Шульман* заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
Установлено, что она дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.
В отношении политолога заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Минюст внес ее в список иноагентов в апреле 2022 года.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
