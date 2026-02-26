https://ria.ru/20260226/ssha-2076920121.html
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США - РИА Новости, 26.02.2026
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США
Полицейское оцепление установлено у отеля Four Seasons в Женеве, где могут пройти переговоры США-Украина, установили полицейское оцепление, передаёт... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
украина
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
джаред кушнер
рустем умеров
женева (город)
украина
женева (город)
сша
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Женева (город), США
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США
У отеля в Женеве, где могут пройти переговоры Украины и США, выставили оцепление