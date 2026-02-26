Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США - РИА Новости, 26.02.2026
16:14 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ssha-2076920121.html
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США - РИА Новости, 26.02.2026
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США
Полицейское оцепление установлено у отеля Four Seasons в Женеве, где могут пройти переговоры США-Украина, установили полицейское оцепление, передаёт... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:14:00+03:00
2026-02-26T16:14:00+03:00
в мире
украина
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
джаред кушнер
рустем умеров
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861702_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0db7f38bc7f8b979438fd2e01fda8eb9.jpg
https://ria.ru/20260225/peregovory-2076721735.html
украина
женева (город)
сша
в мире, украина, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине, джаред кушнер, рустем умеров, женева (город), сша
В мире, Украина, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Женева (город), США
Появились подробности по возможным переговорам Украины и США

У отеля в Женеве, где могут пройти переговоры Украины и США, выставили оцепление

© REUTERS / Pierre AlbouyОтель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Полицейское оцепление установлено у отеля Four Seasons в Женеве, где могут пройти переговоры США-Украина, установили полицейское оцепление, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг днем отель на набережной Леманского озера был оцеплен полицией.
Группы полицейских дежурят по периметру отеля. Также присутствуют одетые в штатское сотрудники охраны, вокруг отеля стоят фургоны дипломатического сопровождения.
Журналистов с видеокамерами попросили перейти на противоположную от отеля сторону.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера США Джаред Кушнер намерены в четверг встретиться в Женеве с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, как ожидается, также прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине
25 февраля, 18:32
 
В миреУкраинаСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по УкраинеДжаред КушнерРустем УмеровЖенева (город)США
 
 
