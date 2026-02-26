Рейтинг@Mail.ru
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 26.02.2026 (обновлено: 13:57 26.02.2026)
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.02.2026
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков
Американская сторона продолжает свою работу по украинскому вопросу, Москва признательна США за продолжение усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2026
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков

Песков: РФ признательна США за их усилия по урегулированию конфликта с Украиной

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американская сторона продолжает свою работу по украинскому вопросу, Москва признательна США за продолжение усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все продолжают свою работу, в том числе и американские переговорщики, американская сторона, коей мы весьма признательны за продолжение этих усилий", - сказал Песков журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Зеленский назвал Трампу сроки возможного урегулирования, пишут СМИ
Вчера, 01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСШАВ миреУкраинаДмитрий ПесковВладимир МединскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
