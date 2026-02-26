https://ria.ru/20260226/ssha-2076877769.html
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков
Американская сторона продолжает свою работу по украинскому вопросу, Москва признательна США за продолжение усилий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.02.2026
Россия признательна США за их работу по Украине, заявил Песков
Песков: РФ признательна США за их усилия по урегулированию конфликта с Украиной