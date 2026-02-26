Большинство американцев считают Иран врагом США, показал опрос

Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото

© REUTERS / Majid Asgaripour Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Более 60% американцев считают Иран врагом Соединенных Штатов, а подавляющее большинство обеспокоено его ядерной программой, свидетельствуют данные опроса исследовательского цента AP-NORC

"Восемьдесят процентов взрослых людей выражают как минимум умеренную обеспокоенность, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу США , в том числе 48% очень или в высшей степени обеспокоены этим. 61% процент общества считает Иран врагом Соединенных Штатов", - говорится на сайте организации.

Опрос проводился с 19 по 23 февраля 2026 года онлайн и по телефону среди 1133 совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет до 4%.

Германией, Китаем, На данный момент международных соглашений, регулирующих функционирование иранской ядерной программы, нет: заключенный в 2015 году Великобританией Россией , США, Францией и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или так называемая ядерная сделка, прекратил свое действие в октябре 2025 года. Иран, заявляя о праве на мирный атом, опирается на положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается полного прекращения Ираном его ядерной программы, обвиняя его в намерении создать ядерное оружие. В четверг в Женеве проходит третий раунд двусторонних переговоров по иранскому атому.

Незадолго до нового раунда Трамп сообщил, что пока не получил от Ирана заветного обещания никогда не разрабатывать ядерного оружия, несмотря на неоднократные публичные заявления Ирана об отсутствии планов на такие вооружения. Президент США призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем". Эти заявления звучат на фоне переброски в регион мощной ударной группировки американских вооруженных сил. Она включает два авианосца и более 150 самолетов.

Иран просигнализировал, что даже "ограниченный удар" США по Ирану исключит возможность дальнейшего ирано-американского диалога.