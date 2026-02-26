Рейтинг@Mail.ru
США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 26.02.2026 (обновлено: 09:39 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/ssha-2076802873.html
США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ
США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ
США боятся остаться без запасов оружия после удара по Ирану, пишет издание Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:49:00+03:00
2026-02-26T09:39:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
https://ria.ru/20260224/izrail-2076268137.html
https://ria.ru/20260223/iran-2076167977.html
https://ria.ru/20260219/tramp-2075528997.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, дональд трамп
В мире, США, Иран, Дональд Трамп
США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ

Politico: США в случае удара по Ирану опасаются истощения арсенала и жертв

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США боятся остаться без запасов оружия после удара по Ирану, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения <...> и вероятность американских жертв в случае, если Штаты прибегнут к наиболее агрессивному варианту", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"
24 февраля, 08:00
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. Накануне он заявил, что так и не получил обещание Тегерана никогда не разрабатывать ядерное оружие, и призвал заключить сделку, пригрозив "плохим днем".
Сегодня представители двух стран проведут третий раунд консультаций по этому вопросу в Женеве. Как и предыдущие два раза, они будут непрямыми и пройдут при посредничестве Омана.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Турции заявили, что США не начнут наземную операцию против Ирана
23 февраля, 07:16

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
19 февраля, 16:38
 
В миреСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала