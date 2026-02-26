США опасаются истощения арсенала в случае удара по Ирану, пишут СМИ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США боятся остаться без запасов оружия после удара по Ирану, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения <...> и вероятность американских жертв в случае, если Штаты прибегнут к наиболее агрессивному варианту", — говорится в публикации.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения ограниченных ударов по Ирану. Накануне он заявил, что так и не получил обещание Тегерана никогда не разрабатывать ядерное оружие, и призвал заключить сделку, пригрозив "плохим днем".
Сегодня представители двух стран проведут третий раунд консультаций по этому вопросу в Женеве. Как и предыдущие два раза, они будут непрямыми и пройдут при посредничестве Омана.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.
Несмотря на продолжающиеся переговоры, американцы продолжают стягивать военные силы в регион. В конце января Штаты отправили армаду кораблей в Оманский и Персидский заливы. Сообщается, что сейчас вблизи Ирана сосредоточились более 150 самолетов и примерно треть флота.
