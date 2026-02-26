Рейтинг@Mail.ru
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ssha-2076779343.html
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс - РИА Новости, 26.02.2026
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс
Власти США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, надеются, что все "не так плохо", сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:45:00+03:00
2026-02-26T02:45:00+03:00
в мире
сша
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_e9bdad051bcfdb84bb4e46cafd0d4ec3.jpg
https://ria.ru/20260226/kuba-2076773042.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffc151de0b1ae28b954eccc6745bafc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба
В мире, США, Куба
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс

Вэнс: США следят за инцидентом со стрельбой у берегов Кубы

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Власти США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, надеются, что все "не так плохо", сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. Шестеро были ранены.
"Марко (Рубио, госсекретарь США – ред.) проинформировал меня об этом примерно 15 минут назад, но мы не знаем большого количества деталей, поэтому я переадресую вас в Белый дом, который будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Разумеется, это ситуация, которую мы отслеживаем, надеемся, что все не так плохо, как можно было опасаться", – сказал он журналистам в Белом доме.
Танкер в Гаванском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Зашедший в воды Кубы катер США не принадлежал береговой охране, пишут СМИ
01:17
 
В миреСШАКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала