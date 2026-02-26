https://ria.ru/20260226/ssha-2076779343.html
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс
США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, заявил Вэнс
Власти США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, надеются, что все "не так плохо", сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 26.02.2026
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Власти США следят за инцидентом с катером у берегов Кубы, надеются, что все "не так плохо", сообщил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Ранее МВД Кубы
сообщило, что катер под флагом США
вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне. Шестеро были ранены.
"Марко (Рубио, госсекретарь США – ред.) проинформировал меня об этом примерно 15 минут назад, но мы не знаем большого количества деталей, поэтому я переадресую вас в Белый дом, который будет предоставлять дальнейшие обновления по мере их поступления. Разумеется, это ситуация, которую мы отслеживаем, надеемся, что все не так плохо, как можно было опасаться", – сказал он журналистам в Белом доме.