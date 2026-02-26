https://ria.ru/20260226/ssha-2076769249.html
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы
Береговая охрана США отказалась комментировать РИА Новости инцидент со стрельбой у берегов Кубы, перенаправив запрос в государственный департамент. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:25:00+03:00
2026-02-26T00:25:00+03:00
2026-02-26T00:25:00+03:00
в мире
сша
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg
https://ria.ru/20260225/kuba-2076761322.html
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_966e693971b47eb399c6f77e32d133bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы
Береговая охрана США не комментирует инцидент со стрельбой у берегов Кубы