Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/ssha-2076769249.html
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы - РИА Новости, 26.02.2026
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы
Береговая охрана США отказалась комментировать РИА Новости инцидент со стрельбой у берегов Кубы, перенаправив запрос в государственный департамент. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:25:00+03:00
2026-02-26T00:25:00+03:00
в мире
сша
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_0:511:2733:2048_1920x0_80_0_0_4eae7c05f762712bff3796db48048b2e.jpg
https://ria.ru/20260225/kuba-2076761322.html
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/67/1548106728_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_966e693971b47eb399c6f77e32d133bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, куба
В мире, США, Куба
Береговая охрана США отказалась комментировать инцидент у берегов Кубы

Береговая охрана США не комментирует инцидент со стрельбой у берегов Кубы

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Береговая охрана США отказалась комментировать РИА Новости инцидент со стрельбой у берегов Кубы, перенаправив запрос в государственный департамент.
"Направляйте все запросы по этому инциденту в государственный департамент", - заявили в Береговой охране США.
Ранее МВД Кубы сообщило, что катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кубинские пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США
Вчера, 22:36
 
В миреСШАКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала