Зимний день Московского спорта пройдет в столице 28 февраля

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В олимпийском комплексе "Лужники" 28 февраля пройдет Зимний день Московского спорта в стиле ретро — финальное спортивное событие зимнего сезона, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.

В 11:00 участники выйдут на ретрогонку на лыжно-биатлонной трассе с раздельным стартом. По итогам заездов жюри выберет претендентов на конкурс "Лучший ретрообраз". Затем пройдет суперфинал на скорость. Обязательное условие участия — минимум один элемент одежды в стилистике прошедших лет.

С 11:00 будет открыта тюбинговая горка со свободным катанием и пунктом проката. А на катке "Южный" с 14:30 до 17:30 пройдет ретрофестиваль на льду с массовым катанием под хиты 60-90-х, парадом костюмов и тематическими викторинами на знание советского спорта и русских сказок.

На территории фестиваля будут открыты десятки активностей для всей семьи: веселые старты, богатырский челлендж с перетягиванием каната, снежная эстафета с чугунками, мастер-класс по силовым видам спорта, хоккейный дриблинг с ретроклюшками, боулинг валенками, керлинг, волейбол на снегу, снежный дартс и городки.

Центральным объектом фестиваля станет ретрогирлянда со спортивными открытками. Гости смогут написать пожелания и разместить их на общей ленте. К концу дня из открыток соберут самую длинную гирлянду, а среди участников разыграют призы.

Чтобы согреться и передохнуть между заездами, для гостей организуют чайную зону с настоящим самоваром. Создать настроение помогут тематические фотозоны.

С 13:00 до 18:00 в творческих мастерских будут проходить занятия для взрослых и детей: все желающие смогут изготовить свечи из вощины, ароматные саше или связать брелоки.

В течение дня на главной сцене запланирована насыщенная программа: показательные выступления спортсменов, утренняя зарядка с двукратным олимпийским чемпионом и победителем этапов Кубка мира Виком Уайлдом, а также зумба для всех желающих.

Хедлайнерами музыкальной части станут известные российские исполнители: Алена Апина, Валерия и Дмитрий Маликов.

Также гости мероприятия смогут посетить фан-встречи с известными спортсменами.