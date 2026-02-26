Зимний день Московского спорта пройдет в столице 28 февраля

Рейтинг@Mail.ru
17:00 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/sport-2076723967.html
2026-02-26T17:00:00+03:00
москва
алена апина
валерия (алла перфилова)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076707015_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_1882068bf57ff0b93e33c8e6a27252bc.jpg
москва
2026
москва, алена апина, валерия (алла перфилова)
Москва, Алена Апина, Валерия (Алла Перфилова)
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В олимпийском комплексе "Лужники" 28 февраля пройдет Зимний день Московского спорта в стиле ретро — финальное спортивное событие зимнего сезона, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
В 11:00 участники выйдут на ретрогонку на лыжно-биатлонной трассе с раздельным стартом. По итогам заездов жюри выберет претендентов на конкурс "Лучший ретрообраз". Затем пройдет суперфинал на скорость. Обязательное условие участия — минимум один элемент одежды в стилистике прошедших лет.
С 11:00 будет открыта тюбинговая горка со свободным катанием и пунктом проката. А на катке "Южный" с 14:30 до 17:30 пройдет ретрофестиваль на льду с массовым катанием под хиты 60-90-х, парадом костюмов и тематическими викторинами на знание советского спорта и русских сказок.
На территории фестиваля будут открыты десятки активностей для всей семьи: веселые старты, богатырский челлендж с перетягиванием каната, снежная эстафета с чугунками, мастер-класс по силовым видам спорта, хоккейный дриблинг с ретроклюшками, боулинг валенками, керлинг, волейбол на снегу, снежный дартс и городки.
Центральным объектом фестиваля станет ретрогирлянда со спортивными открытками. Гости смогут написать пожелания и разместить их на общей ленте. К концу дня из открыток соберут самую длинную гирлянду, а среди участников разыграют призы.
Чтобы согреться и передохнуть между заездами, для гостей организуют чайную зону с настоящим самоваром. Создать настроение помогут тематические фотозоны.
С 13:00 до 18:00 в творческих мастерских будут проходить занятия для взрослых и детей: все желающие смогут изготовить свечи из вощины, ароматные саше или связать брелоки.
В течение дня на главной сцене запланирована насыщенная программа: показательные выступления спортсменов, утренняя зарядка с двукратным олимпийским чемпионом и победителем этапов Кубка мира Виком Уайлдом, а также зумба для всех желающих.
Хедлайнерами музыкальной части станут известные российские исполнители: Алена Апина, Валерия и Дмитрий Маликов.
Также гости мероприятия смогут посетить фан-встречи с известными спортсменами.
Участие в фестивале бесплатное, по предварительной регистрации. Для военнослужащих СВО и их семей — приоритетная регистрация.
 
