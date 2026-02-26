МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удар возмездия по объектам ВПК, ТЭК и военным аэродромам Украины, сообщило Минобороны России.

ВСУ за сутки потеряли 1 115 военнослужащих, 136 беспилотников и две авиабомбы.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 890 танков и других боевых бронированных машин, 1 674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ненадежность Telegram

Переписка в мессенджерах, сервера и штаб-квартиры которых расположены в юрисдикциях стран-участниц НАТО , в частности WhatsApp и Telegram, мониторится специалистами МИ-6 и ЦРУ, а затем передается в СБУ, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона

Как отметил начальник расчёта противодействия БПЛА старший сержант Александр Галкин, операторы дронов российских Вооружённых сил пользуются в зоне спецоперации отечественным интернетом.

Старший механик группировки войск "Север" с позывным "Барбос" рассказал, что ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации.

В свою очередь, оператор БПЛА самолетного типа Zala группировки войск "Центр" с позывным "Сет" рассказал РИА Новости, что блокировка терминалов Starlink и замедление Telegram не оказали заметного влияния на работу российских беспилотников и координацию подразделений.

Своих не хватает, обратились к наемникам

Большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, не возвращаются живыми с позиций в Сумской области , заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов

Тем временем, Генпрокуратура РФ сообщила, что наемник из Аргентины Вальдо Томас Кун, воевавший на стороне Киева , заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, и объявлен в международный розыск.

Новости с ЛБС

"Южная" группировка войск уничтожила в течение минувших суток 25 блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ, сообщил старший офицер пресс-центра этой группировки Евгений Третьяков.

Группировка войск "Запад" отразила две контратаки украинских штурмовых подразделений на купянском направлении, уничтожив при этом 12 боевиков, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

По сообщению Минобороны РФ, бойцы ПВО российской группировки "Восток" сбили управляемые авиабомбы, летевшие на гражданские объекты со стороны Днепропетровской области.

Подлость ВСУ

Демобилизованного из ВСУ инвалида зверски избили в военкомате Харькова , сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Пресс-служба ВСУ удаляет и борется с комментариями людей, ратующих за завершение конфликта на Украине , сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Командование ВСУ угрожало уничтожением собственным солдатам, если те попытаются отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й бригады ВСУ Сергей Котюх.