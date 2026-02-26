Рейтинг@Mail.ru
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram - РИА Новости, 26.02.2026
05:28 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076790532.html
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram - РИА Новости, 26.02.2026
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram
Блокировка терминалов Starlink и замедление Telegram не оказали заметного влияния на работу российских беспилотников и координацию подразделений, рассказал РИА... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:28:00+03:00
2026-02-26T05:28:00+03:00
технологии
россия
алексей криворучко
telegram
whatsapp inc.
безопасность
россия
технологии, россия, алексей криворучко, telegram, whatsapp inc., безопасность
Технологии, Россия, Алексей Криворучко, Telegram, WhatsApp Inc., Безопасность
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram

РИА Новости: блокировка Starlink не повлияла на работу российских беспилотников

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий во время боевой работы
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий во время боевой работы. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 фев – РИА Новости. Блокировка терминалов Starlink и замедление Telegram не оказали заметного влияния на работу российских беспилотников и координацию подразделений, рассказал РИА Новости оператор БПЛА самолетного типа Zala батальона беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Сет".
"Команды поступают нам не мессенджерами, Telegram, Whatsapp, либо какими-то подобными. У нас есть свои сети российского производства. Они защищенные, безопасные. Отключение Starlink на нас никак не повлияло. У нас интернет всегда в доступности", – сообщил "Сет".
Боец уточнил, что его расчет постоянно на связи с командованием, а также с соседними расчетами для взаимодействия.
На минувшей неделе замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО.
