Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram
Блокировка терминалов Starlink и замедление Telegram не оказали заметного влияния на работу российских беспилотников и координацию подразделений, рассказал РИА... РИА Новости, 26.02.2026
РИА Новости: блокировка Starlink не повлияла на работу российских беспилотников