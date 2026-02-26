Рейтинг@Mail.ru
13:34 26.02.2026
Буддийский геше рассказал о спектакле "Будда", который пройдет в Москве
Буддийский геше рассказал о спектакле "Будда", который пройдет в Москве
Кукольный спектакль "Будда" впервые пройдёт в Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" 1 марта, он утверждает традиционные духовно-нравственные ценности и РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Ольга Липич. Кукольный спектакль "Будда" впервые пройдёт в Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" 1 марта, он утверждает традиционные духовно-нравственные ценности и доступен для детей от 10 лет и взрослых, рассказал РИА Новости настоятель храма, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Зрители увидят историю жизни Будды Шакьямуни (Сиддхартхи Гаутамы). Мы считаем, что историю его жизни и учения можно рассказывать в разных формах, и через художественное творчество, кукольный спектакль. В нем отражены главные традиционные духовно-нравственные ценности буддизма. Спектакль наполнен добротой, любовью, состраданием, смелостью и красотой. Проект направлен на просвещение", - сказал агентству геше Йонтен.
По его словам, постановку создала много лет работающая в Москве автономная некоммерческая организация "Развитие", в рамках масштабного культурно-просветительского проекта "Традиции Мира". Этот проект, пояснил буддийский лидер, рассказывает также о духовных и культурных традициях других крупнейших религий, например, христианства, ислама.
Собеседник агентства отметил, что среди участников постановки "Будда" есть актеры с аутизмом, успешно реализующиеся в творческой профессии. Вход на спектакль свободный как для прихожан храма, так и для всех интересующихся буддизмом. Могут прийти и семьи детьми от 10 лет, зрителям более младшего возраста смотреть спектакль может быть сложно, в частности, из-за его продолжительности. Постановка состоит из двух частей и длится около двух часов.
Кукольное представление в храме "Тубден Шедублинг" приурочено к празднованию буддистами наступления Белого месяца — Нового года по лунному календарю. Причем в воскресенье 1 марта планируется последовательно два показа спектакля – в 11.00 и в 15.00 мск. В храме также пройдет обсуждение увиденного – и геше Йонтен не исключает в будущем дополнительных показов, если представление очень понравится зрителям.
