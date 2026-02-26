Буддийский геше рассказал о спектакле "Будда", который пройдет в Москве

Во время праздничного молебна об очищении души в читинском дацане "Дамба Брайбунлинг" в канун буддийского Нового года Сагаалган

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости, Ольга Липич. Кукольный спектакль "Будда" впервые пройдёт в Московском буддийском храме "Тубден Шедублинг" 1 марта, он утверждает традиционные духовно-нравственные ценности и доступен для детей от 10 лет и взрослых, рассказал РИА Новости настоятель храма, председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов).

"Зрители увидят историю жизни Будды Шакьямуни (Сиддхартхи Гаутамы). Мы считаем, что историю его жизни и учения можно рассказывать в разных формах, и через художественное творчество, кукольный спектакль. В нем отражены главные традиционные духовно-нравственные ценности буддизма. Спектакль наполнен добротой, любовью, состраданием, смелостью и красотой. Проект направлен на просвещение", - сказал агентству геше Йонтен.

По его словам, постановку создала много лет работающая в Москве автономная некоммерческая организация "Развитие", в рамках масштабного культурно-просветительского проекта "Традиции Мира". Этот проект, пояснил буддийский лидер, рассказывает также о духовных и культурных традициях других крупнейших религий, например, христианства, ислама.

Собеседник агентства отметил, что среди участников постановки "Будда" есть актеры с аутизмом, успешно реализующиеся в творческой профессии. Вход на спектакль свободный как для прихожан храма, так и для всех интересующихся буддизмом. Могут прийти и семьи детьми от 10 лет, зрителям более младшего возраста смотреть спектакль может быть сложно, в частности, из-за его продолжительности. Постановка состоит из двух частей и длится около двух часов.