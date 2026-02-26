Рейтинг@Mail.ru
Подпольщики в Херсоне не доверяют WhatsApp и Telegram - РИА Новости, 26.02.2026
00:34 26.02.2026
Подпольщики в Херсоне не доверяют WhatsApp и Telegram
Подпольщики-антифашисты на Украине воспринимают мессенджеры WhatsApp и Telegram как потенциально опасные, не доверяют им и ведут в них переписку в шифрованном... РИА Новости, 26.02.2026
Подпольщики в Херсоне не доверяют WhatsApp и Telegram

Антифашистское сопротивление Херсона не доверяет WhatsApp и Telegram

ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Подпольщики-антифашисты на Украине воспринимают мессенджеры WhatsApp и Telegram как потенциально опасные, не доверяют им и ведут в них переписку в шифрованном виде, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.
"В своей работе мы всегда учитываем, что спецслужбы противника могут читать сообщения, отправленные через мессенджеры, например, через WhatsApp и Telegram", - рассказал подпольщик.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями
24 февраля, 12:43
24 февраля, 12:43
По словам собеседника агентства, любая утечка информации через мессенджеры в спецслужбы противника может стать смертельной для подпольщика.
"Поэтому мы исходим из презумпции виновности в отношении иностранных мессенджеров, и если и ведем в них переписку, то крайне осторожно, практически в зашифрованном формате", - подчеркнул представитель сопротивления.
В министерстве обороны России ранее сообщали, что в российских войсках, задействованных в СВО, военнослужащие используют исключительно штатные армейские средства связи, которые не аффилированы с гражданскими или коммерческими социальными сетями и иностранными мессенджерами, в том числе с Telegram.
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
ФСБ рассказала, как Украина использует Telegram против российских военных
21 февраля, 08:47
21 февраля, 08:47
 
