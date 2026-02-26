Подпольщики в Херсоне не доверяют WhatsApp и Telegram

ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Подпольщики-антифашисты на Украине воспринимают мессенджеры WhatsApp и Telegram как потенциально опасные, не доверяют им и ведут в них переписку в шифрованном виде, сообщил РИА Новости представитель подполья Херсона.

"В своей работе мы всегда учитываем, что спецслужбы противника могут читать сообщения, отправленные через мессенджеры, например, через WhatsApp Telegram ", - рассказал подпольщик.

По словам собеседника агентства, любая утечка информации через мессенджеры в спецслужбы противника может стать смертельной для подпольщика.

"Поэтому мы исходим из презумпции виновности в отношении иностранных мессенджеров, и если и ведем в них переписку, то крайне осторожно, практически в зашифрованном формате", - подчеркнул представитель сопротивления.