Пропавшую в Смоленске девочку нашли на той же улице, где она живет - РИА Новости, 26.02.2026
23:48 26.02.2026
Пропавшую в Смоленске девочку нашли на той же улице, где она живет
Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли в квартире дома на той же улице, где она проживает, сообщил поисковый отряд "Сальвар" в Telegram-канале.
происшествия
смоленск
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
происшествия, смоленск, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Пропавшую в Смоленске девочку нашли на той же улице, где она живет

ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли в квартире дома на той же улице, где она проживает, сообщил поисковый отряд "Сальвар" в Telegram-канале.
"Сегодня вечером мы получили главную новость. Сотрудники уголовного розыска нашли Сашу. Она в одной из квартир дома на той же улице", - говорится в сообщении.
В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета России
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки
ПроисшествияСмоленскРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
