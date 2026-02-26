https://ria.ru/20260226/smolensk-2077021017.html
Пропавшую в Смоленске девочку нашли на той же улице, где она живет
Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли в квартире дома на той же улице, где она проживает, сообщил поисковый отряд "Сальвар" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
смоленск
россия
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
