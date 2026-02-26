https://ria.ru/20260226/smolensk-2077017197.html
Улики говорят о причастности подозреваемого к похищению девочки в Смоленске
Улики говорят о причастности подозреваемого к похищению девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
Улики говорят о причастности подозреваемого к похищению девочки в Смоленске
Экспертиза улик, найденных в машине подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, подтвердили его причастность к преступлению, сообщил СК РФ. РИА Новости, 26.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Экспертиза улик, найденных в машине подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, подтвердили его причастность к преступлению, сообщил СК РФ.
Как отметили в ведомстве, в рамках следствия отрабатывались различные версии исчезновения ребенка, в том числе о причастности к совершенному преступлению водителя автомобиля, который был зафиксирован на камере видеонаблюдения в районе, где пропала девочка.
"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение автомобиля. Машина была детально осмотрена, изъяты представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Результаты экспертизы подтвердили причастность фигуранта к похищению девочки", - говорится в сообщении.