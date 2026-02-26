Улики говорят о причастности подозреваемого к похищению девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Экспертиза улик, найденных в машине подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, подтвердили его причастность к преступлению, сообщил СК РФ.

Как отметили в ведомстве, в рамках следствия отрабатывались различные версии исчезновения ребенка, в том числе о причастности к совершенному преступлению водителя автомобиля, который был зафиксирован на камере видеонаблюдения в районе, где пропала девочка.