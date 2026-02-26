https://ria.ru/20260226/smolensk-2077016929.html
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, сообщил СК России. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:00:00+03:00
2026-02-26T23:00:00+03:00
2026-02-26T23:00:00+03:00
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
https://ria.ru/20260226/mashina-2077014432.html
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении 9-летней девочки в Смоленске