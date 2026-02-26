Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
23:00 26.02.2026
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие запросит арест подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, сообщил СК России.
"Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу… Действия подозреваемого … квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека)", - говорится в сообщении.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске сначала затолкал ее в машину
Вчера, 22:34
 
ПроисшествияСмоленскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
