Похититель девочки ответит по всей строгости закона, заявил мэр Смоленска - РИА Новости, 26.02.2026
22:11 26.02.2026
Похититель девочки ответит по всей строгости закона, заявил мэр Смоленска
Виновный в похищении девочки в Смоленске понесет ответственность по всей строгости закона, заявил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.02.2026
Похититель девочки ответит по всей строгости закона, заявил мэр Смоленска

Мэр Смоленска Новиков: похититель девочки ответит по всей строгости закона

Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
© Фото : ПСО "Сальвар"
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
БРЯНСК, 26 фев - РИА Новости. Виновный в похищении девочки в Смоленске понесет ответственность по всей строгости закона, заявил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.
"Следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении… Виновный понесет ответственность по всей строгости закона", - написал мэр.
Новиков поблагодарил всех, кто сутками занимался поисками ребенка.
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку искали со вторника. По данным правоохранительных органов, утром она пошла выгуливать своего тойтерьера и не вернулась. О том, что ее похитили, стало известно в четверг вечером. СК РФ сообщил, что задержан подозреваемый в преступлении. В МВД рассказали, что девочку обнаружили в квартире одного из домов города с мужчиной 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В отношении похищенной в Смоленске девочки не совершали насилие
