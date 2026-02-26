https://ria.ru/20260226/smolensk-2077002835.html
С девочкой, найденной в Смоленске, будут работать психологи
Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не рассказывает, что произошло, с ней будут работать психологи, сообщили РИА Новости в силовых структурах РИА Новости, 26.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не рассказывает, что произошло, с ней будут работать психологи, сообщили РИА Новости в силовых структурах
"Она ничего не рассказывает, поэтому ее везут к психологам", - рассказал собеседник.
Он отметил, что девочка ведет себя спокойно.
"Ее осмотрели медики, состояние удовлетворительное", - сказал собеседник.