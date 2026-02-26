Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске держал ее у сожительницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске держал ее в квартире своей сожительницы, но женщина не знала, что ребенок похищен, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Ранее СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения.
"Он держал девочку в квартире своей сожительницы, но она не знала о похищении", - сказал собеседник.
По его словам, женщина появлялась в квартире в дни, когда девочка находилась там. Собеседник отметил, что пока не в курсе, как похититель объяснял ей наличие ребенка.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.