Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске держал ее у сожительницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске держал ее в квартире своей сожительницы, но женщина не знала, что ребенок похищен, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

Ранее СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске , с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения.

"Он держал девочку в квартире своей сожительницы, но она не знала о похищении", - сказал собеседник.

По его словам, женщина появлялась в квартире в дни, когда девочка находилась там. Собеседник отметил, что пока не в курсе, как похититель объяснял ей наличие ребенка.