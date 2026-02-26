Девочку, пропавшую в Смоленске, нашли в том же районе, где она проживает

ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку нашли в том же районе города, где она проживает, следует из информации, размещенной официальным представителем МВД Ириной Волк в Telegram-канале.
"Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района города Смоленска", - написала Волк.
В поисковом отряде "Сальвар" сообщали, что девочка проживает в многоквартирном доме по улице Маршала Еременко, которая также располагается в Заднепровском районе Смоленска.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что девочку нашли не в том доме, где она проживает.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.