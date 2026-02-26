https://ria.ru/20260226/smolensk-2076990890.html
Девочку, найденную после похищения в Смоленске, скоро передадут семье
Девочку, найденную после похищения в Смоленске, скоро передадут семье - РИА Новости, 26.02.2026
Девочку, найденную после похищения в Смоленске, скоро передадут семье
Найденная после похищения девочка в Смоленске пока не встретилась с мамой, ее передадут семье в ближайшее время, сообщили РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:25:00+03:00
2026-02-26T20:25:00+03:00
2026-02-26T20:25:00+03:00
происшествия
смоленск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808854_0:196:1280:916_1920x0_80_0_0_cb1baaee85d880cd4abdbe5729a94344.jpg
https://ria.ru/20260226/devochka-2076990241.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808854_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c13befadcbad8064df394a3eda32577c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск
Девочку, найденную после похищения в Смоленске, скоро передадут семье
РИА Новости: найденную после похищения в Смоленске девочку скоро передадут семье