https://ria.ru/20260226/smolensk-2076852586.html
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки - РИА Новости, 26.02.2026
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Смоленской области. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:25:00+03:00
2026-02-26T12:25:00+03:00
2026-02-26T12:25:00+03:00
происшествия
смоленская область
смоленск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808149_0:167:960:706_1920x0_80_0_0_90d923712d90d6597e1bd2677dcbd2a7.jpg
https://ria.ru/20260225/devochka-2076563475.html
смоленская область
смоленск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808149_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_9204f5e062ada4ed979bbe24bb3df11d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, смоленск, россия
Происшествия, Смоленская область, Смоленск, Россия
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки
РИА Новости: следователи опрашивают соседей пропавшей в Смоленске девочки