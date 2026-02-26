В Смоленске третий день ищут девятилетнюю девочку

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка в Смоленске не найдена спустя двое суток после исчезновения, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар".

"Пока не найдена", - сказал собеседник агентства.

Собеседники в силовых структурах региона подтвердили РИА Новости, что "пока новостей нет".