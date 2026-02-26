https://ria.ru/20260226/smolensk-2076803214.html
В Смоленске третий день ищут девятилетнюю девочку
Девятилетняя девочка в Смоленске не найдена спустя двое суток после исчезновения, сообщили РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар". РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
смоленск
смоленская область
