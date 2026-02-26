https://ria.ru/20260226/slalom-2076893075.html
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России
Полина Каримова и Константин Санников стали победителями в параллельном слаломе на чемпионате России по сноуборду, который прошел в деревне Зеленая Поляна... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
