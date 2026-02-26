Рейтинг@Mail.ru
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России
26.02.2026
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России
2026
Спорт, София Надыршина
Каримова и Санников победили в параллельном слаломе на чемпионате России

Сноуборд
Сноуборд - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сноуборд. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Полина Каримова и Константин Санников стали победителями в параллельном слаломе на чемпионате России по сноуборду, который прошел в деревне Зеленая Поляна (Республика Башкортостан).
Каримова в финале победила чемпионку страны в параллельном гигантском слаломе Марию Травиничеву, бронзу завоевала чемпионка мира София Надыршина.
Санников, который днем ранее стал лучшим в параллельном гигантском слаломе, победил Всеволода Мартынова. Третье место занял Илья Хуртин.
