Пакистан нанес удар по крупному складу боеприпасов в Афганистане
Пакистан нанес удар по крупному складу боеприпасов в Афганистане
2026-02-26T23:57:00+03:00
2026-02-26T23:57:00+03:00
2026-02-27T00:11:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
нангархар
Пакистан нанес удар по складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар