23:57 26.02.2026 (обновлено: 00:11 27.02.2026)
Пакистан нанес удар по крупному складу боеприпасов в Афганистане
Афганские военнослужащие
Афганские военнослужащие. Архивное фото
Афганские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВВС Пакистана нанесли удар по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар, сообщает пакистанский телеканал Geo TV со ссылкой на источники в службах безопасности.
По словам источников, в результате бомбардировки склад был уничтожен.
На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страну линии Дюранда.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Конфликт Афганистана и Пакистана может стать масштабным, заявил эксперт
