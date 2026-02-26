Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:06 26.02.2026 (обновлено: 14:17 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/ska-neftjanik-2076881578.html
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил кировскую "Родину" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T14:06:00+03:00
2026-02-26T14:17:00+03:00
хоккей
спорт
александр антипов
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
родина (москва)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111817/51/1118175128_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e752d8685ed535e81d83653f94c4e072.jpg
https://ria.ru/20260226/panarin-2076832739.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111817/51/1118175128_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_78945c4ceef7ca88bf5fe454879a2164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр антипов, чемпионат россии по хоккею с мячом, ска-нефтяник, родина (москва)
Хоккей, Спорт, Александр Антипов, Чемпионат России по хоккею с мячом, СКА-Нефтяник, Родина (Москва)
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди

"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в четвертьфинале чемпионата РФ по бенди

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкХоккеисты "СКА-Нефтяника" радуются забитому мячу
Хоккеисты СКА-Нефтяника радуются забитому мячу - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "СКА-Нефтяника" радуются забитому мячу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил кировскую "Родину" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в четверг в Хабаровске, завершилась победой хозяев площадки со счетом 12:1. У победителей отличились Туомас Мяаття (10, 42 и 47-я минуты), Владимир Каланчин (22, 59, 90), Кирилл Бутенко (35), Юрий Шардаков (39, 88), Александр Антипов (40), Алан Джусоев (73) и Тимур Стариков (78). Гол гостей на счету Кирилла Литвинова (7).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу хабаровчан, которые выиграли первый матч со счетом 11:1. Третья встреча состоится 1 марта в Кирове.
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Показал то, что должен": тренер "Лос-Анджелеса" оценил дебют Панарина
Вчера, 11:20
 
ХоккейСпортАлександр АнтиповЧемпионат России по хоккею с мячомСКА-НефтяникРодина (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала