"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди
"СКА-Нефтяник" выиграл в четвертьфинале чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" разгромил кировскую "Родину" во втором матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T14:06:00+03:00
2026-02-26T14:06:00+03:00
2026-02-26T14:17:00+03:00
хоккей
спорт
александр антипов
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
родина (москва)
