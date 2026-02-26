"На кону стоит независимость". Сикорский неожиданно высказался о России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Евросоюзом, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy.
Глава польского МИД 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в случае, если Россия пересечет границы страны НАТО, альянс активирует план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Глава польского МИД охарактеризовал этот план как стратегию: "Мы побеждаем, они проигрывают".
Накануне депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдает в них проигравшую сторону.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 18 февраля в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.