"На кону стоит независимость". Сикорский неожиданно высказался о России
26.02.2026
"На кону стоит независимость". Сикорский неожиданно высказался о России
Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Евросоюзом, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy. РИА Новости, 26.02.2026
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Мединский, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Радослав Сикорский, МИД Польши
"На кону стоит независимость". Сикорский неожиданно высказался о России

Сикорский: конфликт на Украине определит победителя между РФ и ЕС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Евросоюзом, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Do Rzeczy.
"На кону <…> стоит не только независимость этой страны и не только безопасность нашего европейского региона. Этот конфликт определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС", — отметил он.
Сикорский дал понять, что позиция Варшавы в данном вопросе очевидна.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Источник: Польша отказывается бесплатно передавать Киеву оставшиеся МиГ‑29
25 февраля, 20:28
Глава польского МИД 15 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в случае, если Россия пересечет границы страны НАТО, альянс активирует план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Глава польского МИД охарактеризовал этот план как стратегию: "Мы побеждаем, они проигрывают".
Накануне депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург отметил, что риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдает в них проигравшую сторону.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил 18 февраля в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Президент Польши предложил Германии выплачивать репарации оружием
Вчера, 14:29

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине
Вчера, 08:48
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир МединскийСергей ЛавровНАТОЕвросоюзРадослав СикорскийМИД Польши
 
 
