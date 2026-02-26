Рейтинг@Mail.ru
"Штутгарт" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 26 февраля - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:45 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/shtutgart-seltik-smotret-onlayn-2076953796.html
"Штутгарт" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 26 февраля
"Штутгарт" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 26 февраля - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
"Штутгарт" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 26 февраля
"Штутгарт" и "Селтик" встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T19:45:00+03:00
2026-02-26T19:45:00+03:00
футбол
штутгарт
селтик
лига европы уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861758_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_5af026643f0c9e15063b754922e97718.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868861758_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_56febd5076fe77388940ff2bcdc6078e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
штутгарт, селтик, лига европы уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Штутгарт, Селтик, Лига Европы УЕФА, Анонсы и трансляции матчей

"Штутгарт" — "Селтик": смотреть онлайн матч Лиги Европы 26 февраля

© пресс-служба клуба "Селтик"Полузащитник "Селтика" Каллум Макгрегор
Полузащитник Селтика Каллум Макгрегор - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© пресс-служба клуба "Селтик"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. "Штутгарт" и "Селтик" встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 26 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Штутгарт
0 : 1
Селтик
01‎’‎ • Люк Маккован
(Чиквубуйке Адаму)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболШтутгартСелтикЛига Европы 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала