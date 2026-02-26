https://ria.ru/20260226/shkola-2076781271.html
В профсоюзе образования рассказали, когда можно забрать телефон у ученика
26.02.2026
В профсоюзе образования рассказали, когда можно забрать телефон у ученика
Учитель может на время забрать телефон у школьника, если тот пользуется им на уроке и игнорирует замечания, навсегда изъять гаджет педагог не имеет права
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Учитель может на время забрать телефон у школьника, если тот пользуется им на уроке и игнорирует замечания, навсегда изъять гаджет педагог не имеет права, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
"В случае если ученик сидит в телефоне на уроке, то учитель может сделать замечание и попросить убрать телефон, при повторном нарушении - временно забрать, вернув после урока или в конце учебного дня, если это оговорено в локальном нормативном акте", - сказала Елшина
.
Она добавила, что об инциденте можно уведомить родителей и администрацию школы.
"Изъять телефон у ученика на постоянной основе или против воли ребенка или родителей учитель не имеет права, поскольку изъятие имущества, даже временное, может быть расценено как самоуправство", - подчеркнула Елшина.