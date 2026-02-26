Рейтинг@Mail.ru
03:06 26.02.2026
В профсоюзе образования рассказали, когда можно забрать телефон у ученика
общество, елена елшина, общероссийский профсоюз образования
© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Учитель может на время забрать телефон у школьника, если тот пользуется им на уроке и игнорирует замечания, навсегда изъять гаджет педагог не имеет права, сообщила РИА Новости заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
"В случае если ученик сидит в телефоне на уроке, то учитель может сделать замечание и попросить убрать телефон, при повторном нарушении - временно забрать, вернув после урока или в конце учебного дня, если это оговорено в локальном нормативном акте", - сказала Елшина.
Преподаватель ведет занятие в классе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В ОП предложили разработать механизм защиты прав учителей
21 августа 2025, 04:48
Она добавила, что об инциденте можно уведомить родителей и администрацию школы.
"Изъять телефон у ученика на постоянной основе или против воли ребенка или родителей учитель не имеет права, поскольку изъятие имущества, даже временное, может быть расценено как самоуправство", - подчеркнула Елшина.
Продажа школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники
18 февраля, 02:51
 
