Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну - РИА Новости, 26.02.2026
03:44 26.02.2026
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну
Посольство России в Сербии заявило о давлении ЕС на страну
в мире
сербия
россия
белград (город)
еврокомиссия
евросоюз
турецкий поток
сербия
россия
белград (город)
в мире, сербия, россия, белград (город), еврокомиссия, евросоюз, турецкий поток
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Еврокомиссия, Евросоюз, Турецкий поток
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Евросоюз оказывает давление на Белград, добиваясь отказа Сербии от сотрудничества с Россией в энергетической сфере, в том числе от поставок российского газа, заявили в посольстве России в республике.
"Тесное сотрудничество Сербии с Россией вызывает резкое неприятие в Евросоюзе, который вынуждает Белград отказываться от закупок российского газа в пользу подключения к так называемой европейской схеме. Подается это через тезис об обеспечении энергетической безопасности, при этом умалчивают о том, что свободного газа в Европе нет, она сама испытывает острый дефицит и экономит буквально на всем", - заявили в посольстве "Известиям".
Совет Евросоюза ранее утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Еврокомиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
По данным властей Сербии, страна ежегодно расходует от 2,7 до 3 миллиардов кубометров газа. Белград проводит политику диверсификации источников энергоносителей. Наряду с поставками газа из РФ через "Турецкий поток" и ГТС Болгарии Сербия получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ был продлен в конце 2025 года до 31 марта, он гарантирует поставку 10 миллионов кубометров газа в сутки и обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Министр энергетики Сербии заявила в декабре 2025 года, что планируемые соединительные газопроводы от Северной Македонии мощностью 1,5 миллиарда кубометров и Румынии мощностью от 1,6 до 2,5 миллиарда кубометров через два года могут полностью диверсифицировать снабжение Сербии в рамках требований ЕС.
