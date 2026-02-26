Рейтинг@Mail.ru
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира
Футбол
 
22:49 26.02.2026 (обновлено: 22:55 26.02.2026)
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира
Шотландский футбольный клуб "Селтик" на выезде обыграл немецкий "Штутгарт" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, но завершил выступление в... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/tsel-2077015251.html
Новости
"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче Лиги Европы, но вылетел из турнира

"Селтик" обыграл "Штутгарт" в матче плей-офф Лиги Европы, но вылетел из турнира

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Шотландский футбольный клуб "Селтик" на выезде обыграл немецкий "Штутгарт" в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, но завершил выступление в турнире.
Встреча в Штутгарте завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Люк Маккоуэн (1-я минута).
Лига Европы УЕФА
26 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Штутгарт
0 : 1
Селтик
01‎’‎ • Люк Маккован
(Чиквубуйке Адаму)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первый матч между командами прошел 19 февраля в Глазго, тогда немецкий клуб выиграл со счетом 4:1. Таким образом, "Штутгарт" одержал победу над "Селтиком" по сумме двух встреч (4:2) и вышел в 1/8 финала турнира, а шотландская команда завершила выступление в Лиге Европы.
В другом матче дня венгерский "Ференцварош" на своем поле обыграл болгарский "Лудогорец" со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала турнира, победив по сумме двух встреч (3:2).
Соперниками "Штутгарта" и "Ференцвароша" в 1/8 финала станут португальские команды. Один из этих клубов сыграет с "Брагой", другой - с "Порту". Жеребьевка стадии пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
