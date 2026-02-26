МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта, Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта, рассказали в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

"Жители Санкт-Петербурга теперь могут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта – по биометрии. В флагманских центрах "Мои документы" стал доступен сервис "Мигом", реализованный на базе Единой биометрической системы", - сообщили там.

Отмечается, что применение биометрии позволит сократить время обслуживания заявителей на 20-30%. При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением современных технологий.

"Санкт-Петербург – в числе первых регионов, внедривших сервис. Уже сейчас им пользуются тысячи человек в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях . Технология позволяет сократить время обслуживания граждан на 20-30%", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко , по поручению которого внедряется сервис.

"При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением биометрии", - добавил он.