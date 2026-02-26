Рейтинг@Mail.ru
14:52 26.02.2026 (обновлено: 14:55 26.02.2026)
Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии
санкт-петербург, челябинская область, россия, дмитрий григоренко, общество
Санкт-Петербург, Челябинская область, Россия, Дмитрий Григоренко, Общество
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта, рассказали в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"Жители Санкт-Петербурга теперь могут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта – по биометрии. В флагманских центрах "Мои документы" стал доступен сервис "Мигом", реализованный на базе Единой биометрической системы", - сообщили там.
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Колокольцев рассказал об эксперименте по биометрии на погранпунктах
19 февраля, 11:21
Отмечается, что применение биометрии позволит сократить время обслуживания заявителей на 20-30%. При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением современных технологий.
"Санкт-Петербург – в числе первых регионов, внедривших сервис. Уже сейчас им пользуются тысячи человек в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях. Технология позволяет сократить время обслуживания граждан на 20-30%", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, по поручению которого внедряется сервис.
"При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением биометрии", - добавил он.
Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На рейсах из Шереметьево в Петербург запустят посадку по биометрии
22 января, 14:20
 
Санкт-ПетербургЧелябинская областьРоссияДмитрий ГригоренкоОбщество
 
 
