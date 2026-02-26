https://ria.ru/20260226/sankt-peterburg-2076891073.html
Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии
Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии - РИА Новости, 26.02.2026
Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии
Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Санкт-Петербург подключился к сервису обслуживания в МФЦ по биометрии, жители города теперь могут получать услуги без паспорта, рассказали
в Центре биометрических технологий (ЦБТ).
"Жители Санкт-Петербурга
теперь могут получать услуги в МФЦ без предъявления паспорта – по биометрии. В флагманских центрах "Мои документы" стал доступен сервис "Мигом", реализованный на базе Единой биометрической системы", - сообщили там.
Отмечается, что применение биометрии позволит сократить время обслуживания заявителей на 20-30%. При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением современных технологий.
"Санкт-Петербург – в числе первых регионов, внедривших сервис. Уже сейчас им пользуются тысячи человек в Ленинградской, Липецкой, Нижегородской и Челябинской областях
. Технология позволяет сократить время обслуживания граждан на 20-30%", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
, по поручению которого внедряется сервис.
"При этом каждый заявитель может самостоятельно выбрать, как именно получать услугу – по паспорту или с применением биометрии", - добавил он.
Чтобы получать услуги в МФЦ без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка или у его представителя. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.