Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 26.02.2026
Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
f-16
в мире, украина, польша, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, F-16
Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине

Польские самолеты поднялись в воздух из-за якобы активности России на Украине

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
«

"В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Истребители начали действовать, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности", - говорится на странице оперативного командования в соцсети X.

Польские военные утверждают, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияF-16
 
 
