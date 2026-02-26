https://ria.ru/20260226/samolet-2076933918.html
Никитин рассказал, что повлияет на возобновлении рейсов на Кубу
Никитин рассказал, что повлияет на возобновлении рейсов на Кубу
Вопрос возобновления авиарейсов на Кубу будет зависеть от наличия топлива и возможности дозаправки в этой стране, Россия со своей стороны готова, сообщил... РИА Новости, 26.02.2026
Никитин: возобновление авиарейсов на Кубу зависит от наличия топлива