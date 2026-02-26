Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал, что повлияет на возобновлении рейсов на Кубу
16:47 26.02.2026 (обновлено: 17:01 26.02.2026)
Никитин рассказал, что повлияет на возобновлении рейсов на Кубу
Вопрос возобновления авиарейсов на Кубу будет зависеть от наличия топлива и возможности дозаправки в этой стране, Россия со своей стороны готова, сообщил... РИА Новости, 26.02.2026
Куба, Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Никитин: возобновление авиарейсов на Кубу зависит от наличия топлива

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вопрос возобновления авиарейсов на Кубу будет зависеть от наличия топлива и возможности дозаправки в этой стране, Россия со своей стороны готова, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, возможностей дозаправки", - сказал Никитин журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление авиарейсов на Кубу в этом году.
Программа полетов российских авиакомпаний на Кубу была скорректирована из-за сложностей с заправкой самолетов на острове. Минэкономразвития России в связи с этой ситуацией рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам - воздержаться от поездок туда.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия видит, что ситуация вокруг Кубы накаляется, заявили в Кремле
Вчера, 12:27
 
