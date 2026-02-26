"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. В составе парижан отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У "Монако" мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник монегасков Мамаду Кулибали.

Сафонов сыграл в седьмом матче "ПСЖ" подряд после восстановления от перелома руки. В день встречи россиянину исполнилось 27 лет.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первом матче.

Неделей ранее "ПСЖ" в первом матче одержал победу со счетом 3:2.