"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ
26.02.2026
Футбол
 
00:58 26.02.2026
"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ
"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ
Французский "Пари Сен-Жермен" с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной РИА Новости Спорт, 26.02.2026
https://ria.ru/20260225/mostovoy-2076603530.html
Новости
"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. В составе парижан отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У "Монако" мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник монегасков Мамаду Кулибали.
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
ПСЖ
2 : 2
Монако
60‎’‎ • Маркиньос
(Дезире Дуэ)
66‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
45‎’‎ • Манес Аклиуш
(Мамаду Кулибали)
90‎’‎ • Джордан Тезе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сафонов сыграл в седьмом матче "ПСЖ" подряд после восстановления от перелома руки. В день встречи россиянину исполнилось 27 лет.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не принимал участия в игре из-за удаления в первом матче.
Неделей ранее "ПСЖ" в первом матче одержал победу со счетом 3:2.
В 1/8 финала соперником парижского клуба станет испанская "Барселона" или английский "Челси". Жеребьевка пройдет в пятницу, 27 февраля. "ПСЖ" является действующим победителем турнира.
Футбол Матвей Сафонов Маркиньос Хвича Кварацхелия Монако Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Лига чемпионов 2025-2026
 
