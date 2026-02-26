"ПСЖ" в день рождения Сафонова вышел в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Французский "Пари Сен-Жермен" с российским голкипером Матвеем Сафоновым в воротах сыграл вничью с "Монако" в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира.
Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. В составе парижан отличились Маркиньос (60-я минута) и Хвича Кварацхелия (66). У "Монако" мячи забили Магнес Аклиуш (45) и Джордан Тезе (90+1). На 58-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник монегасков Мамаду Кулибали.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.