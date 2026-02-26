Сабуров заговорил после запрета на въезд в Россию: "Все из-за…"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров публично объявил о намерении вернуться в Россию. За артистом следят спецслужбы трех стран, на нем висит многомилионный долг, а РПЦ публично осудила его шутки.

Что происходит с артистом и есть ли у него шансы вернуться?

Въезд закрыт на полвека

Нурлану Сабурову запретили въезжать в Россию до 2076 года. Решение вступило в силу 30 января. О запрете артист узнал прямо в аэропорту при прохождении пограничного контроля.

Официальная формулировка звучит так: мера принята в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Претензии финансовые и идеологические

Помимо идеологических причин, у правоохранителей накопились вопросы финансового характера. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости: "Сабуров получал в России доход, нарушая миграционное законодательство и игнорируя задолженности по налогам".

В 2024 году комик задекларировал более 50 миллионов рублей. Кроме того, он пытался легализовать доходы через посредников, нарушавших закон.

Более того, на имя Сабурова зарегистрирована компания, занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ. Ее создали 30 апреля 2025 года с уставным капиталом в 200 тысяч рублей. У компании числится задолженность по налогам в размере 18,9 тысячи рублей.

Выяснилось также, что артист владеет имуществом в России на сумму более 60 миллионов рублей.

Шутки, которые не простили

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе публично раскритиковал комика за шутки об Иисусе Христе.

"Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей", — заявил Кипшидзе. При этом о содержании шутки не упоминает.

Активность в соцсетях

Сабуров отреагировал на запрет сдержанно. Восьмого февраля он заявил , что не будет комментировать ситуацию, а юристы "на своем уровне" займутся вопросами со всеми компетентными органами.

В тот же день артист написал в Instagram*: "Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел как в России, так и за ее пределами большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам".

После этого комик удалил все публикации в основной сетке своего профиля.

СБУ завела дело, Казахстан начал проверку

Артиста внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. Поводом стали обвинения в покушении на суверенитет Украины и возможном финансировании российских военных.

Кроме того, украинский адвокат Евгений Пронин заявил , что Служба безопасности Украины внесла сведения о Сабурове в Единый реестр досудебных расследований и начала предварительное следствие. По его словам, речь идет о проверке информации о возможной передаче техники российским бойцам в зоне СВО.

На родине комика тоже не все гладко — активист Марат Турымбетов направил в Генпрокуратуру Казахстана заявление с требованием проверить сообщения о якобы передаче Сабуровым десяти мотоциклов российским бойцам летом 2025 года. Заявитель утверждает, что действия комика могут квалифицироваться как "финансирование и обеспечение наемничества". За это в Казахстане грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении стендап-комика 16 февраля, сообщили РИА Новости в ведомстве. До завершения проверки статью, по которой он проходит, не раскрывают.

А что с бизнесом в России?

. Юрист Евгения Сабитова рассказала РИА Новости: "Запрет физическому лицу на въезд в Россию не влечет автоматической обязанности у налоговой закрыть ИП или юридическое лицо"

Сабитова добавила, что, несмотря на запрет, Сабуров сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги. Также он может оставаться собственником имущества в России. Указанная мера влечет лишь юридические сложности.

Ситуация с концертами

После отмены выступлений по всей России стало известно, что в апреле Сабуров планирует провести концерты в крупнейших городах Китая.

В Гуанчжоу мероприятие запланировано на 2 апреля. Цена билетов — 480-1580 юаней (5,3-17,5 тысячи рублей).

Выступление в Шанхае должно состояться 4 апреля. Цена билетов — 380-1480 юаней (4,2-16,4 тысячи рублей).

На 3 апреля у комика запланирован концерт в Пекине, однако продажи билетов еще не стартовали.

Вчера артист дал первый концерт после запрета на въезд — на Пхукете в Таиланде. Как стало известно РИА Новости, концерт он посвятил запрету на его въезд в Россию на 50 лет из-за несоблюдения законов страны.

"Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника", — пошутил Сабуров в начале шоу.

"Все проблемы из-за ваших... телефонов", — добавил он и запретил снимать свое выступление.

"Я планирую вернуться в Россию"

Главное заявление прозвучало позже. Со сцены Сабуров сделал громкое заявление.

"Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления", — раскрыл свои планы комик.