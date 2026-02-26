https://ria.ru/20260226/sablisty-2076953366.html
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы
Сборная России по фехтованию завоевала золото в командном соревновании саблисток в третий день чемпионата Европы среди юниоров (до 20 лет) в Тбилиси. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:33:00+03:00
спорт
международная федерация фехтования (fie)
фехтование
2026
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы
Саблистки из России завоевали золото на ЧЕ по фехтованию среди юниоров