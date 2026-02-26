Рейтинг@Mail.ru
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 26.02.2026 (обновлено: 18:33 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/sablisty-2076953366.html
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы
Сборная России по фехтованию завоевала золото в командном соревновании саблисток в третий день чемпионата Европы среди юниоров (до 20 лет) в Тбилиси. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T18:00:00+03:00
2026-02-26T18:33:00+03:00
спорт
международная федерация фехтования (fie)
фехтование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155670/23/1556702345_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_497ba67ccfb15ddb2471a65ed09287a5.jpg
https://ria.ru/20260125/egorjan-2070142256.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155670/23/1556702345_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c4ecbf73b3963d79998ab9dd0f87f74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международная федерация фехтования (fie), фехтование
Спорт, Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование
Российские саблистки завоевали золото на юниорском чемпионате Европы

Саблистки из России завоевали золото на ЧЕ по фехтованию среди юниоров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАделина Загидуллина
Аделина Загидуллина - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сборная России по фехтованию завоевала золото в командном соревновании саблисток в третий день чемпионата Европы среди юниоров (до 20 лет) в Тбилиси.
В финале Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада обыграли польскую команду (45:33).
В первые два дня чемпионата в соревнованиях саблисток чемпионкой Европы стала Карина Таллада, а Александра Михайлова завоевала бронзу. Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях шпажистов завоевал Роман Селютин. Ярослав Борисов взял серебро в соревнованиях саблистов. Среди рапиристов бронзовым призером стал Дмитрий Чащин.
Соревнования завершатся 27 февраля. Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.
Яна Егорян - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Егорян завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США
25 января, 08:23
 
СпортМеждународная федерация фехтования (FIE)Фехтование
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала