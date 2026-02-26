Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2026
03:29 26.02.2026
Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине
Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине
Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить круг вопросов для урегулирования конфликта, однако оставшиеся все еще очень и очень сложные, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
украина
сша
россия
марко рубио
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://ria.ru/20260226/rubio-2076782064.html
украина
сша
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, украина, сша, россия, марко рубио, владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Марко Рубио, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Рубио рассказал о ходе переговоров по Украине

Рубио: на переговорах по Украине удалось сузить круг вопросов для урегулирования

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить круг вопросов для урегулирования конфликта, однако оставшиеся все еще очень и очень сложные, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень и очень сложными (в контексте переговоров по Украине - ред.)", - сказал Рубио журналистам.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня контактов он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине
03:16
 
В миреУкраинаСШАРоссияМарко РубиоВладимир МединскийМирный план США по Украине
 
 
