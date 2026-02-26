https://ria.ru/20260226/rubio-2076778691.html
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично - РИА Новости, 26.02.2026
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, считает госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
Рубио: терпение Трампа в вопросе урегулирования на Украине не безгранично