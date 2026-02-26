Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
02:32 26.02.2026
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично
Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, считает госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, мирный план сша по украине, украина
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Украина
Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе Украины не безгранично

Рубио: терпение Трампа в вопросе урегулирования на Украине не безгранично

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, считает госсекретарь Марко Рубио.
"Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент решит больше не делать этого (участвовать в переговорах - ред.)", - сказал Рубио журналистам.
По его словам, США не хотят выходить из переговоров и считают, что они могут привести к урегулированию, достижение которого возможно только дипломатическим путем.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп хочет достигнуть мира на Украине до осени, пишет NYT
19 февраля, 18:35
 
