Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ - РИА Новости, 26.02.2026
17:04 26.02.2026
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ
Недружественное окружение обязывает Москву и Минск и на уровне Союзного государства принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:04:00+03:00
2026-02-26T17:04:00+03:00
Новости
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ

Песков: недружественное окружение обязывает Москву и Минск принимать меры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Недружественное окружение обязывает Москву и Минск и на уровне Союзного государства принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это связано в целом с, мягко говоря, недружественным окружением, недружественными проявлениями. Это, конечно, обязывает нас и на уровне Союзного государства постоянно быть начеку, принимать все меры в обеспечении безопасности, которые необходимы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, связано ли то, что тема обеспечения безопасности в Союзном государстве стала одной из ключевых в связи с нападками Запада.
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Песков рассказал, какие страны остаются недружественными для России
8 июля 2025, 12:34
 
