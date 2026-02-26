https://ria.ru/20260226/rossiya-2076937374.html
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ
Недружественное окружение обязывает Москву и Минск и на уровне Союзного государства принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
Песков прокомментировал ситуацию с безопасностью вокруг СГ
