Рейтинг@Mail.ru
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 26.02.2026 (обновлено: 09:31 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076804523.html
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России - РИА Новости, 26.02.2026
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России
Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T09:08:00+03:00
2026-02-26T09:31:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
владимир мединский
москва
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_0:0:1701:957_1920x0_80_0_0_ae31d41e7d68af928d49fe6d66321679.jpg
https://ria.ru/20260226/samolety-2076802705.html
https://ria.ru/20260226/vzryvy-2076788978.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815015569_102:0:2191:1566_1920x0_80_0_0_9f6e201c7c473e1ce26eba49ee4637c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, владимир мединский, москва, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Москва, НАТО, Мирный план США по Украине
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России

UnHerd: ЕС должен наладить отношения с Россией ради участия в переговорах

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Евросоюз должен восстановить отношения с Москвой, если хочет участвовать в переговорном процессе по Украине, пишет UnHerd.
«
"Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем", — говорится в публикации.
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине
08:48
Обозреватель также подчеркнул, что восстановление отношений поможет избежать потенциального столкновения между Россией и странами НАТО.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы
05:03
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровВладимир МединскийМоскваНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала