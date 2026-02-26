«

"Европейские лидеры сетуют, что их не допускают до переговоров между США и Россией о будущем Украины. Они неустанно подчеркивают, что конфликт, разгоревшийся на европейской земле, не может быть урегулирован без их участия. Но, упрямо отказываясь беседовать с Москвой напрямую, они сами себя исключили из мирного процесса. Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем", — говорится в публикации.