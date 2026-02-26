В четвертую годовщину объявления специальной военной операции Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву свое ядерное оружие. По легенде, это будет выглядеть так, будто Украина сама создала-таки наконец "грязную" ядерную бомбу. Которой и ударит по Москве в момент обрушения фронта.

При этом оружие в Прибалтику год за годом завозилось все более мощное. Потому что местным правительствам для "эффективного сдерживания" было все мало и мало, они просили все больше и больше. Рано или поздно разговор должен был дойти и до ядерного сдерживания. Он и дошел.