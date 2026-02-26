Рейтинг@Mail.ru
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.02.2026 (обновлено: 08:03 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076765737.html
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие - РИА Новости, 26.02.2026
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
В четвертую годовщину объявления специальной военной операции Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву свое РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T08:00:00+03:00
2026-02-26T08:03:00+03:00
аналитика
россия
франция
украина
эммануэль макрон
нато
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076647204_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_1098ad0ff6525f9055164a15a4ba4fd6.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076514909.html
https://ria.ru/20260224/svo-2076254331.html
https://ria.ru/20260225/stabilnost-2076453784.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076647204_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_46b76a8c82133d9a6c088a022a5120ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, франция, украина, эммануэль макрон, нато, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Аналитика, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)

В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
В четвертую годовщину объявления специальной военной операции Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву свое ядерное оружие. По легенде, это будет выглядеть так, будто Украина сама создала-таки наконец "грязную" ядерную бомбу. Которой и ударит по Москве в момент обрушения фронта.
Британское и французское посольства, разумеется, все опровергли. Но против их стран косвенно говорит вся ядерная риторика Европы последних месяцев. Европейское общественное мнение медленно и мягко готовят к тому, что ядерные арсеналы однажды могут открыться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
В прошлом году Эммануэль Макрон заявил, что ядерное оружие Франции должно быть ядерным оружием всего ЕС. В переводе: находиться не только на территории Франции и использоваться для защиты не только французов. Далее последовали лирические грезы экспертов из восточноевропейских лимитрофов о том, как надежно были бы защищены их маленькие республики, находись на их территории ядерное оружие.
В новом году дело перешло на официальный уровень. Накануне заявления СВР об "украинской" ядерной бомбе министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил готовность разместить на территории своей страны ядерное оружие. Ему вроде как никто не предлагал. Но готовность он выразил.
Эстонское правительство подчеркивает, что из всех видов "сдерживания" России самым надежным является ядерное сдерживание. А глава МИД казуистически тонко отметил, что у Эстонии нет ни национальных, ни международных юридических ограничителей против размещения на своей территории ядерного оружия. Территория НАТО — какое НАТО хочет, такое оружие на своей территории и размещает. Можно не городить огород с как бы своей ядерной бомбой, которую Украина якобы слепила из того, что было.
В этой аргументации Цахкна продолжает традицию. С 2014 года открытая форсированная милитаризация Прибалтики всегда проходит по одной схеме. Местные правительства взывают к западным союзникам с мольбой о защите от "агрессивной России", которая вот-вот на них нападет, если не будет "эффективного сдерживания". Союзники направляют в Прибалтику новые типы вооружений. России на претензии о развертывании военной инфраструктуры отвечают, что страны Балтии — территория НАТО: что хотим здесь, то и делаем. Тем более все по просьбе местных правительств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Годовщина СВО: с чего, с кого и когда конкретно все началось на самом деле
24 февраля, 08:00
При этом оружие в Прибалтику год за годом завозилось все более мощное. Потому что местным правительствам для "эффективного сдерживания" было все мало и мало, они просили все больше и больше. Рано или поздно разговор должен был дойти и до ядерного сдерживания. Он и дошел.
Западная Европа и Евросоюз как организация в открытую готовятся к войне и пытаются любыми способами переломить невыгодную Украине динамику на фронте и в переговорах. Отсюда в том числе разговоры об использовании европейского ядерного оружия.
Сейчас это оружие лежит на складах бесполезным грузом. Против России его не применишь, потому что она в ответ тут же применит свое, а при самоустранении США гарантированное уничтожение даже не будет взаимным.
В то же время победить Россию в Лондоне, Париже и Берлине так хотят, что кушать не могут. И их мысли раз за разом обращаются к своему ядерному оружию. Что с ним делать? Как вариант — выбрать на российских границах страну, которую не жалко, перевезти туда и шантажировать Москву ядерной войной с ее территории. Если и впрямь дойдет до ядерной войны, то Россия вместо Франции и Британии уничтожит Эстонию, Украину или любую страну, которую не жалко.
Этот хитрый план прекрасно ложится в уже привычную практику воевать с Россией чужими руками и чужой кровью. Наше государство ведь не воюет ни с одной из стран, которые четыре года поставляли для войны с нами Киеву ракеты и танки. Однако здесь разговор принципиально иной. Размещение на границах России ядерного оружия задает запредельный уровень угроз ее безопасности. Поэтому в этой истории и правила игры должны быть другие. Ответный ядерный удар получит не только страна, на которой находится ядерное оружие, но и страна, которой оно принадлежит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Стратегическая стабильность: поиск нового уравнения
Вчера, 08:00
 
АналитикаРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала