В четвертую годовщину объявления специальной военной операции Служба внешней разведки России сообщила, что Великобритания и Франция намерены передать Киеву свое ядерное оружие. По легенде, это будет выглядеть так, будто Украина сама создала-таки наконец "грязную" ядерную бомбу. Которой и ударит по Москве в момент обрушения фронта.
Британское и французское посольства, разумеется, все опровергли. Но против их стран косвенно говорит вся ядерная риторика Европы последних месяцев. Европейское общественное мнение медленно и мягко готовят к тому, что ядерные арсеналы однажды могут открыться.
В прошлом году Эммануэль Макрон заявил, что ядерное оружие Франции должно быть ядерным оружием всего ЕС. В переводе: находиться не только на территории Франции и использоваться для защиты не только французов. Далее последовали лирические грезы экспертов из восточноевропейских лимитрофов о том, как надежно были бы защищены их маленькие республики, находись на их территории ядерное оружие.
Эстонское правительство подчеркивает, что из всех видов "сдерживания" России самым надежным является ядерное сдерживание. А глава МИД казуистически тонко отметил, что у Эстонии нет ни национальных, ни международных юридических ограничителей против размещения на своей территории ядерного оружия. Территория НАТО — какое НАТО хочет, такое оружие на своей территории и размещает. Можно не городить огород с как бы своей ядерной бомбой, которую Украина якобы слепила из того, что было.
В этой аргументации Цахкна продолжает традицию. С 2014 года открытая форсированная милитаризация Прибалтики всегда проходит по одной схеме. Местные правительства взывают к западным союзникам с мольбой о защите от "агрессивной России", которая вот-вот на них нападет, если не будет "эффективного сдерживания". Союзники направляют в Прибалтику новые типы вооружений. России на претензии о развертывании военной инфраструктуры отвечают, что страны Балтии — территория НАТО: что хотим здесь, то и делаем. Тем более все по просьбе местных правительств.
При этом оружие в Прибалтику год за годом завозилось все более мощное. Потому что местным правительствам для "эффективного сдерживания" было все мало и мало, они просили все больше и больше. Рано или поздно разговор должен был дойти и до ядерного сдерживания. Он и дошел.
Западная Европа и Евросоюз как организация в открытую готовятся к войне и пытаются любыми способами переломить невыгодную Украине динамику на фронте и в переговорах. Отсюда в том числе разговоры об использовании европейского ядерного оружия.
Сейчас это оружие лежит на складах бесполезным грузом. Против России его не применишь, потому что она в ответ тут же применит свое, а при самоустранении США гарантированное уничтожение даже не будет взаимным.
В то же время победить Россию в Лондоне, Париже и Берлине так хотят, что кушать не могут. И их мысли раз за разом обращаются к своему ядерному оружию. Что с ним делать? Как вариант — выбрать на российских границах страну, которую не жалко, перевезти туда и шантажировать Москву ядерной войной с ее территории. Если и впрямь дойдет до ядерной войны, то Россия вместо Франции и Британии уничтожит Эстонию, Украину или любую страну, которую не жалко.
Этот хитрый план прекрасно ложится в уже привычную практику воевать с Россией чужими руками и чужой кровью. Наше государство ведь не воюет ни с одной из стран, которые четыре года поставляли для войны с нами Киеву ракеты и танки. Однако здесь разговор принципиально иной. Размещение на границах России ядерного оружия задает запредельный уровень угроз ее безопасности. Поэтому в этой истории и правила игры должны быть другие. Ответный ядерный удар получит не только страна, на которой находится ядерное оружие, но и страна, которой оно принадлежит.