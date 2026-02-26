В России разработали метод полного удаления метастазов при раке

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы, создали в Институте цитологии РАН (ИНЦ РАН), сообщает портал " Новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы, создали в Институте цитологии РАН (ИНЦ РАН), сообщает портал " Газета.ru " со ссылкой на исследование Минобрнауки РФ.

"Результатами исследования с "Газетой.ru" поделились в Минобрнауки России", - говорится в сообщении

В публикации отмечается, что метастазы - это вторичные очаги опухоли. Раковые клетки могут покидать место своего возникновения и через кровеносную или лимфатическую систему проникать в здоровые части организма, там и появляются новые очаги опухоли.

На портале уточняется, что метастазы невозможно удалить полностью. Это связано с тем, что химия уничтожает только наиболее активные раковые клетки. Другая, очень небольшая часть клеток переходит в "спящий" режим, что обеспечивает им устойчивость к лекарствам. Но они могут "проснуться" в любой момент, поэтому рецидив часто неизбежен.

"Мы разработали новый комбинированный подход для лечения онкологических заболеваний при помощи двух соединений. В экспериментах на мышах мы показали, что данная методика позволила не только бороться с опухолью, но и полностью уничтожить "спящие" раковые клетки, вызывающие рецидив рака", - поделилась с "Газетой.ru" руководитель отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Ирина Гужова.

Ученые использовали два действующих вещества. Первое - это хлорохин, известное противомалярийное средство, у которого недавно нашли способность бороться с раком. Он подавляет аутофагию: в нормальных клетках этот процесс удаляет и заменяет поврежденные клетки, а раковым "спящим" клеткам дает устойчивость к лечению. Второе соединение - химиотерапевтический препарат оксалиплатин. Это вещество позволяет успешно бороться с клетками опухоли, но, в то же время, "разгоняет" процесс аутофагии.

В качестве моделей для экспериментов исследователи взяли три линии клеток рака острой саркомы. Кроме того, терапия проверялась на грызунах с карциномой кишечника. Оказалось, если вводить в опухолевые модели сначала хлорохин, а затем оксалиплатин, то спящие клетки рака теряли устойчивость к оксалиплатину наравне с активными. Причем анализ опухолевой ткани после данной терапии показал отсутствие источников для образования метастазов во всех четырех клеточных моделях, включая лабораторных мышей.