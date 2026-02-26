Рейтинг@Mail.ru
В России разработали метод полного удаления метастазов при раке
Хорошие новости
 
20:03 26.02.2026
В России разработали метод полного удаления метастазов при раке
В России разработали метод полного удаления метастазов при раке
Новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы, создали в Институте... РИА Новости, 26.02.2026
В России разработали метод полного удаления метастазов при раке

В России создали новый подход к терапии рака

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы, создали в Институте цитологии РАН (ИНЦ РАН), сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на исследование Минобрнауки РФ.
"Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) создали новый подход к терапии рака, который в опытах на грызунах продемонстрировал полное разрушение всех участков опухоли, образующих метастазы. Предложенная методика открывает перспективы для терапии онкологических заболеваний, которая позволит избежать рецидива у пациента в будущем. Результатами исследования с "Газетой.ru" поделились в Минобрнауки России", - говорится в сообщении.
Процедура МРТ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россиянам стали доступны новые методы лечения рака по ОМС
Вчера, 03:31
В публикации отмечается, что метастазы - это вторичные очаги опухоли. Раковые клетки могут покидать место своего возникновения и через кровеносную или лимфатическую систему проникать в здоровые части организма, там и появляются новые очаги опухоли.
На портале уточняется, что метастазы невозможно удалить полностью. Это связано с тем, что химия уничтожает только наиболее активные раковые клетки. Другая, очень небольшая часть клеток переходит в "спящий" режим, что обеспечивает им устойчивость к лекарствам. Но они могут "проснуться" в любой момент, поэтому рецидив часто неизбежен.
"Мы разработали новый комбинированный подход для лечения онкологических заболеваний при помощи двух соединений. В экспериментах на мышах мы показали, что данная методика позволила не только бороться с опухолью, но и полностью уничтожить "спящие" раковые клетки, вызывающие рецидив рака", - поделилась с "Газетой.ru" руководитель отдела молекулярных и клеточных взаимодействий ИНЦ РАН Ирина Гужова.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В ФМБА сообщили о готовности двух вакцин от колоректального рака
25 февраля, 10:21
Ученые использовали два действующих вещества. Первое - это хлорохин, известное противомалярийное средство, у которого недавно нашли способность бороться с раком. Он подавляет аутофагию: в нормальных клетках этот процесс удаляет и заменяет поврежденные клетки, а раковым "спящим" клеткам дает устойчивость к лечению. Второе соединение - химиотерапевтический препарат оксалиплатин. Это вещество позволяет успешно бороться с клетками опухоли, но, в то же время, "разгоняет" процесс аутофагии.
В качестве моделей для экспериментов исследователи взяли три линии клеток рака острой саркомы. Кроме того, терапия проверялась на грызунах с карциномой кишечника. Оказалось, если вводить в опухолевые модели сначала хлорохин, а затем оксалиплатин, то спящие клетки рака теряли устойчивость к оксалиплатину наравне с активными. Причем анализ опухолевой ткани после данной терапии показал отсутствие источников для образования метастазов во всех четырех клеточных моделях, включая лабораторных мышей.
"Мы надеемся, что предложенная тактика терапии рака с ликвидацией "спящих" клеток опухоли в будущем может стать основой для лечения рака с возможностью предотвращения рецидивов. Однако решение этой задачи потребует дальнейших исследований, клинических и доклинических испытаний", - добавляется в сообщении со ссылкой на слова Гужовой.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В России планируют создать вакцину для терапии рака поджелудочной железы
25 февраля, 10:05
 
