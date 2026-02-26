Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россия поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании своего суверенитета, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

РФ Сенатор в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ирана Каземом Джалали отметил давление, которое оказывается в течение десятилетий на Иран, говорится в сообщении пресс-службы СФ.

"Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твёрдо можете рассчитывать на поддержку России", - сказал вице-спикер СФ.

Участники переговоров также констатировали стратегический характер двусторонних отношений Москвы Тегерана , содержательность и результативность контактов как на высшем и высоком уровнях, так и по парламентской линии.

Казем Джалали поблагодарил российскую сторону за поддержку Ирана. Посол отметил эффективное взаимодействие глав государств и внешнеполитических ведомств двух стран. Он также проинформировал о результативности состоявшегося на прошлой неделе в Тегеране заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.