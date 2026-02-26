https://ria.ru/20260226/rossija-2076892170.html
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев - РИА Новости, 26.02.2026
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев
Россия поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании своего суверенитета, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:59:00+03:00
2026-02-26T14:59:00+03:00
2026-02-26T14:59:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
казем джалали
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075468217.html
https://ria.ru/20260226/rossija-2076882529.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), казем джалали, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Казем Джалали, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев
Косачев: РФ поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании суверенитета
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россия поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании своего суверенитета, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ирана
в РФ Каземом Джалали
отметил давление, которое оказывается в течение десятилетий на Иран, говорится в сообщении пресс-службы
СФ.
"Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твёрдо можете рассчитывать на поддержку России", - сказал вице-спикер СФ.
Участники переговоров также констатировали стратегический характер двусторонних отношений Москвы
и Тегерана
, содержательность и результативность контактов как на высшем и высоком уровнях, так и по парламентской линии.
Казем Джалали поблагодарил российскую сторону за поддержку Ирана. Посол отметил эффективное взаимодействие глав государств и внешнеполитических ведомств двух стран. Он также проинформировал о результативности состоявшегося на прошлой неделе в Тегеране заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Собеседники затронули вопросы двустороннего экономического и энергетического взаимодействия, развития гуманитарных контактов. Отмечена необходимость активизации процедур ратификации парламентами двух стран подписанных межгосударственных и межправительственных документов, говорится в сообщении.