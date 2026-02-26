Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев - РИА Новости, 26.02.2026
14:59 26.02.2026
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев - РИА Новости, 26.02.2026
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев
Россия поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании своего суверенитета, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:59:00+03:00
2026-02-26T14:59:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
казем джалали
константин косачев
совет федерации рф
иран
россия
тегеран (город)
в мире, иран, россия, тегеран (город), казем джалали, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Казем Джалали, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Россия поддерживает усилия Ирана в отстаивании суверенитета, заявил Косачев

Косачев: РФ поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании суверенитета

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Константин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Россия поддерживает народ и руководство Ирана в отстаивании своего суверенитета, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в РФ Каземом Джалали отметил давление, которое оказывается в течение десятилетий на Иран, говорится в сообщении пресс-службы СФ.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
19 февраля, 13:44
"Все это время народ и руководство страны демонстрируют уважение собственного суверенитета, своих национальных интересов, отстаивая позиции Ирана в современном мире. В этом вы твёрдо можете рассчитывать на поддержку России", - сказал вице-спикер СФ.
Участники переговоров также констатировали стратегический характер двусторонних отношений Москвы и Тегерана, содержательность и результативность контактов как на высшем и высоком уровнях, так и по парламентской линии.
Казем Джалали поблагодарил российскую сторону за поддержку Ирана. Посол отметил эффективное взаимодействие глав государств и внешнеполитических ведомств двух стран. Он также проинформировал о результативности состоявшегося на прошлой неделе в Тегеране заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Собеседники затронули вопросы двустороннего экономического и энергетического взаимодействия, развития гуманитарных контактов. Отмечена необходимость активизации процедур ратификации парламентами двух стран подписанных межгосударственных и межправительственных документов, говорится в сообщении.
Вход в здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Россия заинтересована в деэскалации ситуации с Ираном, заявили в Совфеде
Вчера, 14:16
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Казем ДжалалиКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
