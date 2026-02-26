Рейтинг@Mail.ru
Полиция приняла на вооружение ППК-20, модернизированный на опыте СВО - РИА Новости, 26.02.2026
13:04 26.02.2026
Полиция приняла на вооружение ППК-20, модернизированный на опыте СВО
2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПистолет-пулемет концерна "Калашников" ППК-20 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021"
Пистолет-пулемет концерна "Калашников" ППК-20 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021" . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный на опыте специальной военной операции, принят на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников".
"9 мм пистолет-пулемет ППК-20, усовершенствованный на опыте СВО, принят на вооружение ОВД России", - говорится в Telegram-канале концерна.
Специалисты предприятия улучшили тактико-технические и эргономические характеристики - в частности, изменения коснулись линейки патронов.
"Так, для него основной боеприпас - высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, но ППК-20 может применять и большинство других патронов 9х19 российского и иностранного производств", - пояснили в концерне.
Как отметили в "Калашникове", об эффективности ППК-20 свидетельствует неизменно растущий спрос на него как на отечественном рынке, так и за рубежом.
Калашников (концерн)
 
 
