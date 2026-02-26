Полиция приняла на вооружение ППК-20, модернизированный на опыте СВО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пистолет-пулемет ППК-20, модернизированный на опыте специальной военной операции, принят на вооружение российских органов внутренних дел, сообщили в концерне "Калашников".

"9 мм пистолет-пулемет ППК-20, усовершенствованный на опыте СВО, принят на вооружение ОВД России", - говорится в Telegram-канале концерна.

Специалисты предприятия улучшили тактико-технические и эргономические характеристики - в частности, изменения коснулись линейки патронов.

"Так, для него основной боеприпас - высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, но ППК-20 может применять и большинство других патронов 9х19 российского и иностранного производств", - пояснили в концерне.