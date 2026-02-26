Рейтинг@Mail.ru
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия - РИА Новости, 26.02.2026
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия - РИА Новости, 26.02.2026
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия
Любые шаги в сторону приобретения Киевом военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности России и... РИА Новости, 26.02.2026
в мире, киев, россия, украина, юлия жданова, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обсе, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Россия, Украина, Юлия Жданова, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ОБСЕ, Мирный план США по Украине
В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия

Жданова: любые шаги Киева по ядерному потенциалу будут восприниматься как угроза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Любые шаги в сторону приобретения Киевом военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности России и неизбежно получат с российской стороны жесткий отпор, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Передача ЯО Украине приведет к третьей мировой войне, заявил эксперт
Вчера, 04:15
Передача ЯО Украине приведет к третьей мировой войне, заявил эксперт
Вчера, 04:15
"Решительно предупреждаем, что любые шаги в направлении приобретения Киевом военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны и неизбежно получат с нашей стороны жёсткий отпор", - сказала Жданова на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в среду.
Она напомнила, что российская сторона говорила об этом еще в 2022 году, когда Владимир Зеленский заявил о готовности пересмотреть безъядерный статус Украины.
"Тогда это стало одним из катализаторов начала спецоперации. Впоследствии украинские политики разных мастей неоднократно заигрывали с идеей обладания ядерным оружием", - добавила глава делегации.
Она также призвала международное сообщество "серьезнейшим образом" отнестись к этим сведениям и образумить британские и французские власти, "зарвавшиеся в антироссийском угаре". "Последствия этой безрассудной линии угрожают далеко не только безопасности России", - заключила дипломат.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Ушаков: планы Лондона и Парижа помочь Киеву с ЯО повлияют на позицию Москвы
24 февраля, 17:34
 
В миреКиевРоссияУкраинаЮлия ЖдановаВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ОБСЕМирный план США по Украине
 
 
