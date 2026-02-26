В России пригрозили Киеву жестким отпором за приобретение ядерного оружия

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Любые шаги в сторону приобретения Киевом военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности России и неизбежно получат с российской стороны жесткий отпор, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР , план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

"Решительно предупреждаем, что любые шаги в направлении приобретения Киевом военного ядерного потенциала будут восприниматься нами как попытка создать прямую угрозу безопасности нашей страны и неизбежно получат с нашей стороны жёсткий отпор", - сказала Жданова на 98-м совместном пленарном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ в среду.

Она напомнила, что российская сторона говорила об этом еще в 2022 году, когда Владимир Зеленский заявил о готовности пересмотреть безъядерный статус Украины.

"Тогда это стало одним из катализаторов начала спецоперации. Впоследствии украинские политики разных мастей неоднократно заигрывали с идеей обладания ядерным оружием", - добавила глава делегации.