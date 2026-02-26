Россия надеется на активизацию сотрудничества с Чили

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию взаимодействия с новым правительством Чили, в том числе в торгово-экономической, энергетической и научно-технической сферах, сообщило посольство РФ.

На выборах президента Чили победил ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст. Четырехлетний срок его полномочий начнется 11 марта.

"Рассчитываем, что с формированием нового правительства Чили, которое приступит к работе в марте текущего года, будут созданы дополнительные возможности для активизации двустороннего взаимодействия на основе взаимного совпадения интересов и прагматизма", - сказали "Известиям" в дипмиссии.

Диппредставительство подчеркнуло, что важным шагом для развития деловых контактов стала презентация Чилийско-Российской палаты по торговле, культуре и спорту, прошедшая в декабре прошлого года, в мероприятии приняли участие около 130 предпринимателей из двух стран.

По данным посольства, в 2025 году объем взаимной торговли вырос на 23% по сравнению с 2024 годом. Рост обеспечили увеличением поставок чилийской рыбы, прежде всего лосося и форели, а также вина, уточнила дипмиссия. Основу экспорта Чили в Россию составляет продукция агропромышленного комплекса, тогда как в обратном направлении идут российские удобрения, добавило диппредставительство.

Отдельное внимание стороны уделяют перспективам сотрудничества в высокотехнологичной сфере и образовании, отметило посольство. В частности, обсуждают проекты по разработке учебных наноспутников и их последующему запуску для подготовки студентов к работе с современными космическими технологиями и оборудованием дистанционного зондирования, рассказала дипмиссия.