Россия надеется на активизацию сотрудничества с Чили - РИА Новости, 26.02.2026
01:56 26.02.2026
Россия надеется на активизацию сотрудничества с Чили
в мире
чили
россия
2026
в мире, чили, россия
В мире, Чили, Россия
Россия надеется на активизацию сотрудничества с Чили

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию взаимодействия с новым правительством Чили, в том числе в торгово-экономической, энергетической и научно-технической сферах, сообщило посольство РФ.
На выборах президента Чили победил ультраправый кандидат Хосе Антонио Каст. Четырехлетний срок его полномочий начнется 11 марта.
Хосе Антонио Каст - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
15 декабря 2025, 02:08
"Рассчитываем, что с формированием нового правительства Чили, которое приступит к работе в марте текущего года, будут созданы дополнительные возможности для активизации двустороннего взаимодействия на основе взаимного совпадения интересов и прагматизма", - сказали "Известиям" в дипмиссии.
Диппредставительство подчеркнуло, что важным шагом для развития деловых контактов стала презентация Чилийско-Российской палаты по торговле, культуре и спорту, прошедшая в декабре прошлого года, в мероприятии приняли участие около 130 предпринимателей из двух стран.
По данным посольства, в 2025 году объем взаимной торговли вырос на 23% по сравнению с 2024 годом. Рост обеспечили увеличением поставок чилийской рыбы, прежде всего лосося и форели, а также вина, уточнила дипмиссия. Основу экспорта Чили в Россию составляет продукция агропромышленного комплекса, тогда как в обратном направлении идут российские удобрения, добавило диппредставительство.
Отдельное внимание стороны уделяют перспективам сотрудничества в высокотехнологичной сфере и образовании, отметило посольство. В частности, обсуждают проекты по разработке учебных наноспутников и их последующему запуску для подготовки студентов к работе с современными космическими технологиями и оборудованием дистанционного зондирования, рассказала дипмиссия.
Диппредставительство заключило, что подобные инициативы рассматривают как вклад в развитие кадрового потенциала и укрепление научных связей, а также как основу для дальнейших совместных проектов, включая сферу энергетики.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД
18 декабря 2025, 14:53
 
