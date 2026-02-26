Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России - РИА Новости, 26.02.2026
18:43 26.02.2026 (обновлено: 19:39 26.02.2026)
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России - РИА Новости, 26.02.2026
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России
Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг возможность блокировки Telegram в России. РИА Новости, 26.02.2026
Роскомнадзор прокомментировал блокировку Telegram в России

РКН не подтвердил и не опроверг сообщения о планах заблокировать Telegram

Мессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг возможность блокировки Telegram в России.
"Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу", — заявили там.
Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев
18 февраля, 11:47
Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев
18 февраля, 11:47
После замедления работы Telegram в середине февраля сразу несколько СМИ опубликовали сообщения о планах ведомства полностью заблокировать работу мессенджера в апреле.
Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, правительство применяет ограничительные меры поэтапно, пытаясь добиться от владельцев платформ исполнения российских законов.
Одной из причин ограничений против мессенджера стали так называемые сервисы пробива, раскрывающие личные данные россиян. На прошлой неделе РКН сообщил, что из приложения еженедельно удаляют по запросу до ста таких ботов, однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы.
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
18 февраля, 11:11
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
18 февраля, 11:11
Ведомство призвало руководство платформы самостоятельно пресекать их работу, запретить их поиск и прекратить предоставлять им инфраструктуру для доступа к украденным данным.
Злоумышленники активно используют эти данные для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от Telegram не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения он проигнорировал. Мессенджер отказывается передавать силовикам сведения не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. В то же время он предоставляет их зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
17 февраля, 13:20
 
