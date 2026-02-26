В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. При покупке цветов в первую очередь стоит обращать внимание на листву и бутоны - они не должны выглядеть увядающими или поврежденными, а срез стебля свежего цветка должен иметь светлый оттенок, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"В первую очередь при выборе композиции необходимо обращать внимание на свежесть: листва и бутоны не должны иметь признаков увядания, повреждений или потемнений, а срез стебля качественного цветка должен иметь светлый оттенок, что свидетельствует о соблюдении сроков и условий хранения", - говорится в сообщении.

Помимо этого, не стоит брать цветы с очень сильным ароматом, чтобы не спровоцировать ухудшение самочувствия или аллергические реакции. В частности, эксперты рекомендуют проявлять осторожность при выборе лилий и некоторых сортов гиацинтов.

"Приоритет лучше отдавать растениям, отличающимся продолжительным сроком жизни в срезанном виде: к наиболее устойчивым относятся хризантемы, герберы и альстромерии, которые сохраняют презентабельный внешний вид длительное время даже при отсутствии доступа к воде", - добавили в Роскачестве

Также эксперты советуют приобретать букет за 1-2 дня до праздника, чтобы цветы сохранили свежесть к моменту вручения. Если же планируется покупка в праздничный день, лучше идти в магазин с утра, когда туда поступают самые свежие партии. При покупке букета накануне вечером важно хранить его в прохладном месте и обязательно поставить в воду.